E’ quasi sicuramente doloso l’incendio che appiccato alla sterpaglia propagatosi ha lambito casolari e case di campagna, ma soprattutto ha carbonizzato una cinquantina di alberi di mandorlo in piena produzione e a poco più di un mese dalla raccolta, tra le zone collinari di Monserrato e contrada “Piano Gatta”, alla periferia di Agrigento. Una vasta area di alberi, sterpaglia, macchia Mediterranea e varia vegetazione è stata ridotta in cenere. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e gli operatori del Corpo Forestale, sono stati impegnati per ore ed ore prima di aver ragione delle fiamme.

Tutto ha avuto inizio lo scorso fine settimana. Le fiamme, in pochissimo tempo, si sono avvicinate pericolosamente ad abitazioni rurali, venendo bloccate dagli uomini antincendio entrati da sentieri differenti. Spruzzi di acqua lanciati da diversi punti hanno evitato che il rogo potesse raggiungere le costruzioni. Purtroppo nulla hanno potuto fare per salvare almeno 50 alberi di mandorlo, su un appezzamento di terreno di proprietà di una pensionata di Agrigento ottantenne.