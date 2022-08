Incendio distrugge uno chalet in spiaggia

Un incendio scoppiato nella notte ha distrutto uno chalet a mare in contrada “Falconara”, in territorio di Butera, tra Licata e Gela. Il rogo, verosimilmente di natura dolosa, è stato appiccato intorno alle 2,20 ed i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 8 di questa mattina per completare l’opera di spegnimento. La struttura in spiaggia di oltre 200 metri quadrati è andata tutta carbonizzata. Nel lido erano presenti diversi frigoriferi oltre agli arredi. Sul rogo indagini sono state avviate dai carabinieri.