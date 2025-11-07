Tre betoniere, tutte di proprietà di una stessa ditta di calcestruzzo, sono state distrutte da un incendio. E’ accaduto, nelle ore notturne, alla periferia di Sant’Angelo Muxaro. Le cause del rogo non sono chiare. I carabinieri della Stazione cittadina e i loro colleghi della Compagnia di Canicattì si stanno occupando delle indagini. Nessuna ipotesi investigativa viene, al momento, esclusa: dal fatto accidentale alla natura dolosa.

Le betoniere, usate per il trasporto di calcestruzzo, erano parcheggiate nel piazzale dell’impresa. Le fiamme si sono propagate velocemente. L’ammontare dei danno è in corso di quantificazione. Sarebbe comunque ingente. Il proprietario dell’attività commerciale sarebbe stato ascoltato per verificare se ha avuto, o meno, di recente dei problemi o dissidi con qualcuno o se abbia ricevuto particolari richieste. Al riguardo non filtrano indiscrezioni.

