Si sono vissuti momenti di panico per un incendio che ha ridotto a carcassa annerita il motociclo di proprietà di una donna, ma di fatto in uso a un ventottenne di Agrigento, in atto sottoposto ad una misura cautelare. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. E’ accaduto, ieri notte, nel quartiere di Fontanelle. Le fiamme hanno avvolto una moto Yamaka, che si trovava parcheggiata in via Alessio Di Giovanni.

Il danno non è stato quantificato ma comunque, non coperto da assicurazione. Verso le 3 l’odore acre del fumo ha sin da subito ha attirato l’attenzione del vicinato. Uno dei residenti ha dato l’allarme. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, subito accorsi, hanno spento le fiamme. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso del sopralluogo pompieri e militari dell’Arma, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre l’incendio ad un attentato incendiario. Ma la natura dolosa è l’ipotesi privilegiata.