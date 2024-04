Cosa abbia innescato la scintilla iniziale è ancora in fase di accertamento. Due autovetture, appartenenti a marito e moglie, sono state devastate da un incendio, in via Montegrappa a Ravanusa. E’ successo ieri notte. A fuoco una Nissan Juke, di un trentenne, macellaio, e una Fiat Panda della coniuge coetanea, assistente sociale. Le due automobili si trovavano parcheggiate a poca distanza l’una dall’altra nei pressi dell’abitazione della coppia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. Vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Licata hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di benzina, né bottiglie o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi.

La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, per fare piena luce sulla vicenda. L’ipotesi di reato è danneggiamento a seguito d’incendio.