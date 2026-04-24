Un incendio ha devastato un’abitazione, in via Aldo Moro a Canicattì, di proprietà di un quarantottenne disoccupato. Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti del Commissariato cittadino.

Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita. I pompieri non si sono pronunciati sulle cause del rogo. Il proprietario è stato già sentito dagli agenti per capire se abbia avuto o meno problemi o dissidi con qualcuno. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.

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