Un incendio ha devastato un furgone adibito al trasporto e vendita di prodotti ittici. E’ successo, l’altra notte, in via Milazzo, a Porto Empedocle. Il mezzo andato a fuoco è un Fiat Scudo, intestato a una donna, ma di fatto in uso al marito ventottenne, commerciante ambulante di pesce.

L’allarme al 112 è stato lanciato verso le 3 e trenta da alcuni residenti. Ad intervenire immediatamente sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Gli stessi pompieri e i carabinieri della Compagnia di Agrigento, nel corso del successivo sopralluogo, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

E’ stata avviata una ricerca concentrata sull’eventuale presenza di liquido infiammabile, bottigliette o contenitori. Nessun elemento è stato trovato per ricondurre l’evento alla mano di un piromane. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.

