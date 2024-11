Un incendio ha carbonizzato una Fiat Cinquecento, di proprietà di una casalinga canicattinese di 49 anni. Le fiamme, propagandosi, hanno bruciato una seconda vettura, una Fiat Seicento, di un cinquantacinquenne. La Procura di Agrigento, subito avvertita, ha aperto fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Ad indagare sono i carabinieri. E’ successo, ieri notte, in via Carini, nell’abitato di Canicattì. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme.

Pompieri e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina. Le cause sono dunque ancora in corso d’accertamento.

