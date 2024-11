Un incendio ha completamente carbonizzato un cassonetto di grosse dimensioni con all’interno carta, cartone e altri materiali in plastica nel piazzale di una concessionaria di via Torregrossa a Licata. L’attività lavorativa è di proprietà di un commerciante licatese poco più che trentenne.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte da un passante, che ha visto fiamme e fumo fuoriuscire dal piazzale della ditta di auto. Immediatamente sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. I pompieri hanno evitato il peggio.

Una volta terminata l’opera di spegnimento sono entrati in azione i carabinieri della Compagnia di Licata, che unitamente ai vigili del fuoco hanno ispezionato l’area interessata. L’ipotesi investigativa maggiormente tenuta in considerazione è quella di un possibile rogo doloso. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’intera vicenda.

