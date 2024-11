Un incendio ha ridotto a carcassa un camion, adibito a rettilario, di un circo installato temporaneamente in via Salso a Licata. Nel rogo morti carbonizzati 7 rettili, tra questi cinque serpenti. I vigili del fuoco e i carabinieri non si sbilanciano e mantengono il più stretto riserbo. Dell’accaduto, è stata naturalmente, come sempre, informata la Procura della Repubblica di Agrigento. Aperta un’inchiesta.

Le fiamme si sono sviluppate l’altra notte. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, accorsi sul luogo con due mezzi. I pompieri in pochi attimi hanno spento il rogo. Nulla da fare, purtroppo, per 5 pitoni e 2 varani, morti bruciati. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno cercato le tracce per risalire alle cause dell’incendio. Cause che sono ancora in corso di accertamento.

