Un incendio ha devastato l’autovettura, Volkswagen Golf, appartenente a una casalinga sessantasettenne. E’ accaduto, l’altra sera, a Ribera. La vettura si trovava parcheggiata in via Eolie a pochi passi dall’abitazione della proprietaria. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca subito accorsi sono riusciti a circoscrivere il rogo, che si stava propagando minacciosamente. Da lì a poco intervenuti i carabinieri della locale Tenenza.

Nel corso del sopralluogo i pompieri e i militari dell’Arma, non hanno trovate tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. Le cause sono ancora in corso di accertamento. La Procura di Sciacca, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda. Ancora da quantificare l’ammontare dei danni, ma da un primo esame la vettura sarebbe inutilizzabile. Danni non coperti da assicurazione.

