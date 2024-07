Un incendio divampato durante la notte ha completamente distrutto un’autovettura di proprietà di un 36enne campobellese, operaio e dipendente di una ditta privata. Ad indagare sono i carabinieri della locale Stazione. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Teatro del fatto la via Cavour nell’abitato di Campobello di Licata. In poco tempo la Fiat Freemont del giovane operaio è stata completamente avvolta dal fuoco. Ad accorgersi di fiamme e fumo sono stati alcuni residenti della zona. Da lì a poco è stato lanciato l’allarme al 112. I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì hanno spento l’incendio, mentre i militari dell’Arma, come da procedura investigativa, hanno sentito subito il proprietario del mezzo.

L’ipotesi investigativa privilegiata è quella di un incendio doloso. Ma resta in piedi anche la pista del fatto accidentale. Le bocche di investigatori e inquirenti sono rigorosamente chiuse: non trapela neanche la più piccola indiscrezione. Il danno, purtroppo non coperto da polizza assicurativa, è stato quantificato in oltre 10 mila euro.