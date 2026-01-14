Momenti di panico si sono vissuti, l’altra sera, in piazza Giovanni XXIII a Castrofilippo, per lo scoppio di un incendio, che ha devastato un’autovettura. L’automobile è una Fiat Punto, appartenente a una trentottenne disoccupata del luogo.

Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Le cause sono al momento in fase di accertamento. Aperto un fascicolo d’indagine.

