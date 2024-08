Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha devastato l’autovettura di una casalinga. E’ accaduto, nelle notte ore notturne, nell’abitato licatese. A fuoco una Alfa Romeo Giulia, appartenente a una quarantacinquenne. La vettura si trovava parcheggiata in via De Caro a pochi passi dall’abitazione della proprietaria.

Uno dei residenti ha avvertito la centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri del distaccamento cittadino subito accorsi sono riusciti a circoscrivere il rogo, che si stava propagando minacciosamente. Da lì a poco sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile.

Nel corso del sopralluogo i pompieri e i militari dell’Arma, non hanno trovate tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. Sono in corso indagini. La Procura ha aperto un’inchiesta.