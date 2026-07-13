Momenti di paura l’altra notte in via Dei Fiumi al Villaggio Mosè per incendio divampato dalle sterpaglie che ha interessato un’area adiacente ad alcune abitazioni.
Le fiamme hanno distrutto 4 biciclette e 3 motozappe collocate nei pressi di un condominio di proprietà di un pensionato di 76 anni nato nel Catanese residente ad Agrigento.
Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Nessun danno a persone. I carabinieri della sezione Radiomobile hanno avviato gli accertamenti di rito.
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