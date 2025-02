Un incendio ha divorato l’auto di un disoccupato in via Vittorio De Sica a Canicattì. Le fiamme hanno danneggiato anche l’insegna e la saracinesca di una ferramenta. Ad essere avvolta dal rogo è stata una Lancia Phedra di proprietà di un disoccupato canicattinese di 46 anni. E’ successo ieri notte.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, accorsi sul posto, hanno spento l’incendio. Le fiamme hanno però danneggiato l’insegna e la saracinesca dell’attività commerciale. Delle indagini si stanno già occupando i poliziotti del Commissariato cittadino.

I pompieri non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile, né bottiglie sospette o inneschi. Elementi indispensabili per parlare fin da subito di natura dolosa. Le cause dell’incendio sono pertanto ancora in corso d’accertamento. La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sul misterioso evento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp