Incendio devasta due imbarcazioni. Sono di proprietà di un commerciante

Un rogo ha devastato due imbarcazioni, di proprietà di un commerciante ambulante, 60enne, di Palma di Montechiaro. Il fatto è accaduto intorno alle 2 della notte, in via Brodolini, nell’abitato palmese.

Le due barche erano sistemate su carrelli, nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Scattato l’allarme sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno spento il rogo.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio, privilegiata la matrice dolosa, anche se in mancanza di certezze non è escluso il fatto accidentale. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno avviato le indagini, con il coordinamento della Procura agrigentina.