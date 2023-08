Notte di fuoco in contrada “Gulfa” in territorio di Santa Margherita di Belìce dove si è sviluppato un incendio all’interno di un capannone. Nella struttura erano circa 1.300 balle di fieno.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. Per stabilire le cause dell’evento bisognerà attendere l’esito delle indagini condotte dai carabinieri.

Il proprietario del fienile è un 44enne imprenditore agricolo di Santa Margherita Belice. Le cause risultano essere dunque ancora in corso d’accertamento. Privilegiata l’ipotesi dolosa.