Un incendio ha danneggiato un locale, il “Tunèz”, in località Cala Croce a Lampedusa. E’ accaduto nel tardo pomeriggio del primo maggio. Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco del distaccamento isolano che hanno evitato il peggio. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Tenenza di Lampedusa. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

