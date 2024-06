I carabinieri hanno avviato le indagini su un incendio che la notte fra giovedì e venerdì ha devastato un escavatore di proprietà di un cinquantacinquenne. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Il mezzo era parcheggiato in contrada “Pizzillo” a Palma di Montechiaro. Non c’è stato alcun intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono spente da sole. Soltanto all’indomani mattina, è stata fatta la scoperta dell’escavatore in fiamme.