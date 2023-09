Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha devastato un distributore automatico di sigarette posto all’esterno di una tabaccheria di via Campobello a Licata. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, ed ha affidato le indagini ai carabinieri della Compagnia cittadina. Da una prima ricostruzione, nel corso delle ore notturne fra mercoledì e ieri, il fuoco ha avvolto il distributore.

La richiesta d’intervento al 112, è partita da alcuni residenti, alla vista delle fiamme e del fumo. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri sono giunti in tempo utile e tempestivo, e in pochi attimi hanno domato il rogo. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno cercato qualsiasi elemento utile a risalire alle cause dell’evento.

Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né contenitori sospetti. In quella zona di via Campobello è presente un sistema di videosorveglianza, ma stando a quanto hanno appreso gli investigatori, non è stato possibile visionare le immagini, né tantomeno estrapolarle.