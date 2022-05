Incendio danneggia camion di ditta trasporti: avviate le indagini

Un camion appartenente ad una ditta di trasporti, ma in uso ad un operaio, è rimasto danneggiato, nella notte fra sabato e ieri, a causa di un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Il mezzo era stato lasciato parcheggiato in via Spinasanta, a Campobello di Licata.

Scattato l’allarme, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e i carabinieri della Stazione cittadina. I pompieri hanno spento le fiamme prima ancora che le stesse si propagassero. Il camion è rimasto infatti danneggiato soltanto nella parte anteriore.

I militari dell’Arma hanno invece avviato le indagini. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né ritrovati inneschi o bottiglie sospette. Appare scontato che gli investigatori abbiano verificato l’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza in via Spinasanta o nelle zone vicine.