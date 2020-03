Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha devastato un’autovettura di proprietà di un uomo residente a Canicattì. E’ successo nel corso della notte in via Marconi, nel centro canicattinese.

Sul posto i Vigili del fuoco del locale distaccamento e una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Canicattì.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso proprietario della vettura. Avviate le indagini per stabilire le cause del rogo.