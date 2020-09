Incendio danneggia autovettura di proprietà di una donna

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio, che ha devastato un’autovettura di proprietà di una pensionata licatese. Il mezzo andata a fuoco è una Ford Fiesta, che si trovava parcheggiata in via Bellini, nell’abitato di Licata.

L’allarme è stato lanciato nel corso delle ore notturne, da alcuni residenti della zona. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Licata, e gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Agrigento.

Completato l’intervento vigili del fuoco e investigatori, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.

Il dolo è l’ipotesi privilegiata, ma in mancanza di certezze resta in piedi il fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito.