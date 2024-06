Un incendio ha avvolto un’autovettura, parcheggiata in via Callicratide a Ravanusa. Privilegiata la natura dolosa. L’evento s’è verificato, nel corso della notte, tra domenica e ieri. L’automobile è una Fiat Panda, di proprietà di un pensionato settantaseienne del luogo. Chiamati dai residenti della zona, sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che dopo aver domato le fiamme ormai attecchite su quasi tutta la carrozzeria, hanno messo in sicurezza l’area interessata.

I pompieri e i carabinieri, durante l’ispezione non avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né elementi tali di ricondurre il rogo alla mano di un piromane. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati. La Procura di Agrigento, ha aperto una indagine, con l’ipotesi di danneggiamento e seguito di incendio.

I militari dell’Arma che hanno subito sentito il pensionato proprietario della macchina, hanno poi, proceduto all’acquisizione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.