Incendio Chiesa Madre. Sindaco Alba: “Danno principalmente emotivo”

“La situazione è decisamente migliorata. Attenderemo domani per ulteriori verifiche. Stasera, Favara, con la preghiera sarà vicino al nostro parroco D’Oriente. Ho visto insieme a voi, con sgomento, le immagini dell’incendio della Chiesa Madre di Favara. Il danno è principalmente emotivo, che trafigge al cuore la nostra comunità. Non è solo un danno patrimoniale e culturale”. Lo dice il Sindaco di Favara Anna Alba.

“Entrando in Chiesa – prosegue il primo cittadino -, avevo le lacrime agli occhi vedendo le navate annerite dal fumo e l’organo distrutto. Non amo manifestare in pubblico la mia emotività ma queste immagini mi hanno profondamente ferito e rattristato come hanno ferito l’intera città”.

“Tutti noi favaresi siamo legati alla nostra Chiesa Madre simbolo di Favara, simbolo e cuore della nostra città – conclude -. Ma come sempre, Favara si rialza e, la nostra Chiesa Madre ritornerà al suo splendore”.