Il peggio è passato. L’incendio che ha devastato un’area interna dell’azienda Ecoface, nella zona industriale di Ravanusa, è ormai sotto controllo e quasi del tutto domato grazie al tempestivo intervento e alla professionalità delle squadre operative dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì.

“Un sentito ringraziamento va inoltre a quelle ditte di Ravanusa che, con prontezza e senso di responsabilità, hanno collaborato per scongiurare una possibile catastrofe – ha detto il sindaco Salvatore Pitrola -. L’ Amministrazione continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione a tutela della cittadinanza”.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

