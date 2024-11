“Anche nell’ultima seduta parlamentare per il voto sulle variazioni di bilancio, abbiamo evidenziato come lo stato dei luoghi coinvolti nell’incendio dell’area di stoccaggio di rifiuti nella titolarità dell’Omnia, sia rimasto dopo circa un anno e, precisamente dal 20 Gennaio 2024, praticamente immutato. Nessuna bonifica, nessuna caratterizzazione dei rifiuti e nessuno degli interventi tampone suggeriti in via transitoria ed emergenziale dall’Arpa quale, ad esempio, la copertura dei cumuli di rifiuti, combusti e non, dagli agenti atmosferici”. Lo dice il deputato regionale Angelo Cambiano.

“L’assessore Di Mauro – aggiunge Cambiano -, su nostra espressa sollecitazione, ha ancora una volta proferito parole rassicuranti, a cui vorremmo però seguissero i fatti, dichiarando che l’area è stata inserita all’interno dei quasi 400 siti da bonificare a fronte dei 10 milioni di euro stanziati. La somma procapite prevista per ciascun sito, in attesa di conoscere i precisi concreti criteri di riparto, stenta a raggiungere la somma dei 25.000 euro. Si tratta di una cifra del tutto irrisoria per le dimensioni dell’incendio divampato nel centro di stoccaggio Omnia”.

“Troppo poco e speriamo non troppo tardi. Le risicate somme stanziate – conclude -, infatti, vanno spese entro il 31 Dicembre di quest’anno e nutriamo forti perplessità sul fatto che la lenta e ingolfata macchina assessoriale possa farcela in tempo. Il tema, insomma, rimane non risolto e su di esso, da opposizione al Governo regionale, continueremo a vigilare e a far sentire la nostra voce”.

