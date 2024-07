Ancora un incendio auto a Lampedusa. Una Fiat Punto di proprietà di un lampedusano di 35 anni è stata devastata dalle fiamme. L’utilitaria era stata lasciata posteggiata in contrada Imbriacola. E’ successo nelle ore notturne. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo. I carabinieri della tenenza isolana si stanno occupando delle indagini per stabilire la natura dell’evento. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo. La zona in questione non è “coperta” da impianti di videosorveglianza.