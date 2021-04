Incendio al Verdura Resort, devastato magazzino con attrezzature e mezzi

Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato all’interno di un magazzino, dove erano custodite attrezzature varie al servizio dell’attività turistica, ed i veicoli elettrici utilizzati per i trasferimenti degli ospiti, nell’area del “Verdura Resort”, la struttura alberghiera dedicata soprattutto agli amanti del golf.

Le fiamme hanno completamente devastato la costruzione, e tutto quello che si trovava dentro. Nulla si è salvato. I danni sono ingenti.

Il rogo è scoppiato verso le 22 di Pasquetta. A dare l’allarme un addetto alla vigilanza. Sul posto i vigili del distaccamento di Sciacca e del Comando provinciale di Agrigento. Con loro anche i volontari del servizio antincendio di Cianciana. Gli uomini antincendio hanno dovuto lavorare fino alle prime luci del giorno.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per stabilire le cause dell’evento.