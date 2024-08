Momenti di panico nel quartiere di Monserrato. Qualcuno ha appiccato il fuoco a un terreno coperto dalla sterpaglia e, in pochi attimi, le fiamme si sono propagate. Nell’opera di spegnimento impiegate due autobotti e due mezzi più piccoli dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e un’autobotte della Protezione civile comunale.

Il fuoco ha divorato alberi, vegetazione e danneggiato una masseria. Salvati alcuni animali. Una estesa “nuvola” di fumo ha coperto l’intera zona e ha reso l’aria irrespirabile. Alla vista delle fiamme altissime, la gran parte degli abitanti ha chiuso balconi e finestre, barricandosi dentro. Altre ancora hanno spostato le auto perché troppe vicine all’incendio.

Il fuoco ha lambito alcune palazzine, per fortuna senza intaccarle, questo grazie ai vigili del fuoco. Gli uomini antincendio hanno dovuto lavorare per oltre tre ore, prima di circoscrivere le fiamme, poi, da lì a poco, hanno concluso l’opera di spegnimento, occupandosi della successiva bonifica, e messa in sicurezza dell’area interessata.