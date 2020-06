Incendiato portone di una palazzina, si segue la pista del raid vandalico

Si segue la pista del raid vandalico per dare una spiegazione all’incendio di un portone d’ingresso di una palazzina disabitata, in via Guglielmo Marconi a Canicattì.

Il fatto è accaduto l’altra notte. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, quasi sicuramente, uno o più ignoti incendiari, approfittando dell’oscurità e della strada deserta, hanno appiccato il fuoco, e si sono allontanati. Per fortuna il rumore e la puzza di bruciato hanno svegliato alcuni residenti.

E’ scattato l’allarme. Le fiamme si stavano già propagando, ma i vigili del fuoco, hanno evitato il peggio. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine. Dietro all’evento, verosimilmente, la mano di qualche balordo. Essendo una palazzina disabitata e abbandonata è difficile, infatti, ipotizzare un atto intimidatorio.