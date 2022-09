Incendiato cantiere delle case popolari

“A giorni arriverà il decreto di finanziamento per il completamento di 18 case popolari, da anni ferme, 18 famiglie potranno avere una nuova casa, ma purtroppo oggi pomeriggio qualcuno ha ben pensato di incendiarle: perché?”. A denunciarlo è il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, dopo l’incendio scoppiato domenica in tarda mattinata. Qualcuno ha dato alle fiamme il cantiere delle strutture incomplete da anni in contrada “Ferruzza”. Il primo cittadino ha anticipato di presentare denuncia contro ignoti ai carabinieri.