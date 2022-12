Incendiata saracinesca di garage, sequestrata bottiglia con benzina

Ignoti, durante la notte, hanno appiccato il fuoco alla saracinesca di un garage, al piano terra di un’abitazione, in via Russo, a Licata. Il proprietario dell’immobile, un pensionato di 66 anni, non era a Licata, ma fuori per trascorrere le festività con la propria famiglia.

A richiedere l’intervento dei poliziotti del Commissariato cittadino è stato un residente nella zona. L’uomo ha notato la saracinesca del garage annerita dalle fiamme e ha chiamato il 112. L’intervento di spegnimento è stato ultimato, pochi minuti dopo, dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Nessun dubbio sul fatto che s’è trattato di un’intimidazione, anche perché è stata ritrovata e sequestrata una bottiglietta di plastica, parzialmente bruciata, con all’interno ancora residui di benzina. Del caso si sta occupando la polizia. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Il pensionato, proprietario del magazzino verrà ascoltato dai poliziotti non appena rientrerà dalle ferie.