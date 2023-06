Incendiata l’auto usata per il trasporto di emodializzati: procura apre inchiesta

Ignoti piromani hanno incendiato l’auto, una Fiat Punto, usata per il trasporto di emodializzati. E’ accaduto nella notte fra domenica e ieri in via Rosario nella frazione agrigentina di Montaperto. Ad intervenire, sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. I pompieri hanno circoscritto e spento l’incendio. I militari dell’Arma hanno invece avviato le indagini per fare chiarezza sull’episodio. Nel corso del sopralluogo sono state rinvenute tracce di dolo. E’ certo però, purtroppo, che l’area dove l’auto era stata parcheggiata non è “coperta” da impianti di videosorveglianza. E’ stata informata la Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.