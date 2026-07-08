Qualcuno ha appiccato il fuoco ad una Fiat Punto parcheggiata lungo la strada provinciale 22, in territorio di Casteltermini. L’utilitaria è di proprietà di un operaio di 44 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cammarata, ma della vettura è rimasto solo la carcassa carbonizzata.

I carabinieri della Stazione di Casteltermini, dopo aver raccolto la denuncia e il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, anche l’area interessata non è coperta da sistemi di videosorveglianza. La Procura aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento seguito da incendio.

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