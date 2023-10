Qualcuno ha appiccato il fuoco ad una ludoteca lungo la strada provinciale 67 a Licata. Dopo le fiamme appiccate agli arredi esterni di una gelateria e alla porta di ingresso di un bar, ieri notte, è toccato alla struttura destinata al gioco e al divertimento dei bambini. Ad accorrere, non appena è stata acquisita la segnalazione, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

L’incendio non è stato di grande dimensione, tant’è che i pompieri hanno messo in sicurezza l’area nel giro di poco tempo. I carabinieri della locale Compagnia e i poliziotti del Commissariato cittadino, durante il sopralluogo, hanno trovato e sequestrato una tanica con ancora tracce di liquido infiammabile.

I danni provocati sono stati, e per fortuna, minimi, ma è il gesto naturalmente che è inquietante. Ad indagare su quello che, per Licata, è l’ennesimo attentato incendiario sono i militari dell’Arma. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto e come per gli altri analoghi fatti, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.