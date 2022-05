Incendiata abitazione di campagna. Aperta inchiesta

Sembra non esserci alcun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio che ha devastato l’abitazione rurale di una pensionata, settantenne, di Racalmuto. E’ successo nelle ore notturne, in contrada “Fanara”, nelle campagne racalmutesi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che, idranti alla mano, si sono occupati di spegnere le fiamme, che hanno devastato l’immobile.

I carabinieri della stazione di Racalmuto, accorsi sul posto, si sono occupati di avviare le indagini e, quale primo passaggio investigativo, hanno sentito la proprietaria. Servirà del tempo affinché i militari dell’Arma facciano chiarezza su cosa sia accaduto, e provare a risalire ai piromani.

In mancanza di certezze non viene esclusa la mano di una banda di ladri delusi, non avendo trovato qualcosa di valore da portare via, all’ultimo è scaturita la decisione di mettere in atto una sorta di ritorsione.