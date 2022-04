Incendia bosco per estrarre rame da cavo, condannato trentunenne

Il giudice del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha inflitto 1 anno e 6 mesi di reclusione, per le accuse di incendio e ricettazione, nei confronti di Jonathan Paino, 31 anni, sorpreso cinque anni fa insieme al venticinquenne Salvatore Camilleri (giudicato a parte) in seguito all’incendio appiccato nel bosco, poco lontano la Valle dei Templi. All’epoca del fatto i poliziotti giunti sul posto hanno trovato una matassa di cavi in gomma, contenenti rame, risultata poi rubata, e un incendio di diversi alberi e macchia mediterranea. Accanto alla matassa parzialmente bruciata, c’era anche un accendino. Paino, interrogato poco dopo dagli agenti, ha ammesso i fatti dicendo che stava tentando di estrarre i cavi di rame dalla matassa, insieme a Camilleri e, per questo, l’avevano incendiata utilizzando della benzina, perdendo poi il controllo delle fiamme.