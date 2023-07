Un incendio ha bruciato la macchia Mediterranea della diga Furone, in territorio di Naro. Per circoscrivere il vasto fronte, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, gli uomini della Forestale, e un canadair. Vigili del fuoco al lavoro anche in contrada “Caliato”, a Porto Empedocle, dove un rogo di sterpaglie ha lambito alcune abitazioni di campagna.