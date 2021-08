Incendi, Legambiente: “E’ necessario che intervenga l’esercito”

“È una catastrofe, un territorio distrutto, un panorama spettrale. I danni alle aziende, ai pastori sono enormi, ma non è quantificabile il danno all’ambiente. Il micidiale mix fra temperature elevate per così tanto tempo, vento e mano criminale stanno distruggendo il nostro futuro. Non resta che limitare i danni. Per presidiare il territorio contro il dilagare degli incendi è necessario che intervenga l’esercito”. Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia

“Per questo motivo, abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed ai Ministri dell’Interno e della Difesa per chiedere che il Governo di Roma mobiliti l’esercito – aggiunge – per presidiare i territori, invii i carabinieri forestali, soprattutto i nuclei investigativi, in particolare nelle aree di maggiore pregio ambientale e naturalistico, come i parchi, le riserve e i siti di Natura 2000, sempre più attaccati e minacciati dai delinquenti del fuoco”.