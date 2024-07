Sono dieci gli incendi divampati nelle ultime 24 ore in Sicilia, metà dei quali nell’Agrigentino, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Nell’Agrigentino i roghi hanno interessato Porto Empedocle, lungo la statale 115; Alessandria della Rocca, in contrada Di Cinie; Aragona, in contrada Spina Santa; Cianciana, in contrada Mavaro Pintarolo e Siculiana, in contrada Capreria. Nel Catanese fiamme a Grammichele, nel Messinese ad Ali in contrada Acqua Santa e a Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Colle Cavalieri. Infine nel Trapanese a Castelvetrano, in contrada Triscina, e a Gibellina in contrada Magione.