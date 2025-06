Numerosi incendi, alcuni dei quali vasti, si sono sviluppati nella giornata di sabato complici anche le alte temperature. Due roghi a ridosso della strada statale 115, uno tra Palma di Montechiaro e Licata e l’altro tra Montallegro e Cattolica Eraclea. A bruciare sterpaglie, alberi e altra vegetazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della forestale per domare le fiamme e soprattutto per rendere sicuri i tratti di strada.

A causa del fumo la visibilità in alcuni punti della trafficata arteria ha creato disagi agli automobilisti in transito. E momenti di paura in contrada “Montagna” a Canicattì, dove un incendio è divampato all’interno di un terreno privato adibito a deposito di elettrodomestici, bombole di gas e altro materiale infiammabile. Sul posto i poliziotti del locale Commissariato e i vigili del fuoco, ma anche il sindaco Vincenzo Corbo che, ha coordinato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

