Inaugurazione viadotto Himera, c’è poco da festeggiare

“L’autostrada Palermo-Catania e’ stata oggi il teatro di uno spettacolo surreale. Hanno imbastito un tentativo mal riuscito di inaugurare in pompa magna un viadotto che doveva essere completato gia’ da oltre due anni, quell’Himera divenuto simbolo di inefficienza e delle trascuratezze di Anas e del Governo nazionale nei confronti della Sicilia”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

“Quella di oggi – ha aggiunto – e’ l’ennesima trovata volta a distrarre l’opinione pubblica dalla gravi carenze dell’autostrada Palermo-Catania. Anche adesso, pero’, ai grillini e’ andata male. Vorrei ricordare, infatti, che loro stessi gestiscono il ministero delle Infrastrutture e quindi l’Anas da ben due anni e mezzo.

Certamente ci saremmo aspettati risultati assai piu’ soddisfacenti. Eppure dovremo rimanere ancora qui in attesa, come tutti i siciliani. Serviva, invece, la nostra sfida, la scommessa sulle mie dimissioni (che ho rassegnato gia’ il 29 luglio) per completare un’opera su cui ci siamo sporcati le scarpe da sempre. Bene, cosi’ li abbiamo smascherati.

Governo e Anas non hanno piu’ alibi. Stiano adesso sereni: rimarremo vigili e non faremo sconti sui 62 cantieri aperti e sonnecchianti sulla Palermo-Catania, ma anche sulla Palermo-Agrigento, sulla Caltanissetta-Agrigento e sul viadotto Villano, tutte opere lasciate in una vergognosa condizione di abbandono”.

#Sicilia #Palermo #Catania #trasporti @StradeAnas