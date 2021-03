Inaugurazione a Licata del primo cantiere Superbonus con la Piattaforma CNA

Domani, sabato 13 marzo, cerimonia di inaugurazione del primo Cantiere Superbonus 110% nel Comune di Licata. L’inizio è fissato per le 10,30. I lavori interessano una palazzina di 4 piani in via Honduras che sarà riqualificata dal punto di vista energetico. La Piattaforma “targata CNA” continua ad essere al servizio del territorio garantendo, mediante la formula della cessione immediata del credito d’imposta, interventi di eco e sismabonus a costo zero per i condomini e i proprietari delle singole unità abitative. Il progetto, il cui costo complessivo ammonta a quasi 700mila euro, prevede per le parti comuni il cappotto termico, la coibentazione del tetto e il fotovoltaico con accumulatore di batteria, mentre quelle individuali riguardano il fotovoltaico con accumulatore di batteria, termico solare, serramenti interni ed esterni completi di monoblocco e impianti di riscaldamento. A fare gli onori di casa il presidente della locale sede CNA, Piero Caico, il quale saluta con soddisfazione il battesimo a Licata di questa eccezionale misura agevolativa, introdotta dallo Stato per riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso azioni di efficientamento energetico e di consolidamento strutturale con l’obiettivo di rimettere in movimento il circuito economico legato al settore edile. Oltre ai vertici provinciali della Confederazione, il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, interverranno all’iniziativa il presidente di CNA Sicilia, Nello Battiato, e il segretario regionale Piero Giglione. Previsto il contributo del responsabile nazionale di CNA Costruzioni, Mario Turco. Prenderanno la parola Saverio Oddo, senior lending e coordinatore delle attività legate al superbonus per l’area commerciale Unicredit Agrigento, il progettista dei lavori Giuseppe Schembri e l’amministratore unico dell’impresa esecutrice, Stefano De Caro. Porteranno il loro saluto i rappresentanti delle Istituzioni locali. Invito alla partecipazione esteso alle autorità miliari, alla deputazione del luogo e agli assessori e consiglieri comunali e ovviamente ai dirigenti della CNA. Al termine della cerimonia, ci sarà la benedizione del cantiere da parte dell’Arciprete don Angelo Fraccica.