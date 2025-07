E’ stato inaugurato e aperto al traffico il ponte in acciaio del viadotto San Giuliano lungo la superstrada statale 640, parte del “Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa”, nel tratto in territorio di Caltanissetta. L’opera è stata realizzata dalla Maeg SpA di Vazzola (Treviso), subentrata a fine settembre 2024 per completare la struttura. Si tratta del quinto viadotto in acciaio in Italia, un’infrastruttura strategica per il collegamento Caltanissetta–Agrigento. Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’Ad di Anas Claudio Andrea Gemme, il presidente della Regione Renato Schifani, il responsabile Anas Sicilia Nicola Montesano, il commissario straordinario Raffaele Celia, i prefetti di Agrigento e Caltanissetta, e i sindaci di Agrigento e Caltanissetta.

