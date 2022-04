Inaugurato il “Parco del Sorriso” in memoria di Loredana Guida

Oggi, 25 aprile, Loredana avrebbe compiuto gli anni e in questo giorno si è inaugurato a Fontanelle “Il Parco del Sorriso”, nuovi giochi donati dalla famiglia della 44enne , insegnante e giornalista, scomparsa prematuramente nel 2020. “Ho provato una grande emozione all’evento in ricordo di Loredana Guida- dice il sindaco, Franco Micciché-. Ringrazio i componenti del Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” ,come sempre attivi e propositivi, e il Lions e il Leo Club Agrigento Host per aver regalato un albero di ulivo che è stato piantato nell’aiuola prospicente il parco giochi.” Ad arricchire il momento la presenza dell’artista Sergio Criminisi che ha disegnato il sorriso di Loredana. Ogni 25 aprile in quel parco sarà offerto aiuto per i più poveri, per chi ha bisogno, così come ha comunicato Luisa Guida, una delle due sorelle della 44enne che è rimasta nel cuore di tanti, tantissimi.