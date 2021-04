Inaugurato il Padel club le Beddie Raffadali

Il Padel sbarca a Raffadali. Taglio del nastro per il Padel club le Beddie Raffadali. La neonata struttura voluta da imprenditori appassionati di questa disciplina si trova lungo la Strada Statale 118 di fronte il Villaggio della gioventù. Un luogo che torna a respirare area di sport quando ospitato in passato il maneggio le Beddie. Oltre al Padel annessi campo da beach volley e beach tennis, area giochi x bambini e tante altre iniziative in cantiere. Al taglio del nastro il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.