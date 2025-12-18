Questa mattina l’inaugurazione alla presenza del sindaco Francesco Micciché e del prefetto Salvatore Caccamo. Andrea Camilleri ha una piazzetta a lui dedicata. Si tratta dello slargo che da via Atenea si affaccia su piazza San Francesco, di fronte alla Basilica dell’Immacolata, e che da oltre cinque anni vede la presenza di una statua bronzea dell’ideatore del commissario Montalbano. La Prefettura di Agrigento ha concesso la deroga al Comune per dedicare uno spazio urbano allo scrittore empedoclino nell’anno del centenario della nascita. La statua di Camilleri negli anni è diventato uno dei luoghi più conosciuti e fotografati dai turisti e non solo.

