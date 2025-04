E’ stata inaugurata questa mattina la nuova sezione medievale e moderna del museo della Badia di Licata, che rappresenta una nuova offerta turistica e cultura per la città dell’Aquila. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune di Agrigento e il Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, ha visto la creazione di un percorso culturale che offrirà una visione nuova di un intero territorio, unendo ai reperti già presenti beni di grande valore artistico e storico alcuni dei quali erano fruibili nei locali del Municipio licatese. La direzione scientifica del progetto è di Gabriella Costantino e di Maria Concetta Parello per la sezione archeologica. Tra le opere si può citare il trittico su tavola attribuito al Maestro di San Martino (prima metà del XV sec.) proveniente dal Convento del Carmine e a lungo esposto nell’aula consiliare del Comune che rappresenta la Madonna col Bambino e i Santi Caterina e Giovanni, Alberto e Marta.

Esposti nel nuovo percorso anche reperti fittili in terracotta semplice o smaltata provenienti dagli scavi condotti nel 1989 risalenti tra il XVII e il XIX secolo. Ricca anche la sala delle sculture, che comprende pregiate opere rinascimentali dei secoli dal XV al XVI provenienti da chiese, conventi e monasteri della città che testimoniano la ricca e colta committenza licatese ecclesiastica e laica di quel periodo, assieme al ruolo delle numerose e operative confraternite. Tra questi la Madonna del Soccorso attribuita a Domenico Gagini datata 1470, che si trovava originariamente nella Chiesa della Madonna del Soccorso ed era fruibile nell’aula consiliare del Municipio, e un sarcofago in marmo bianco del XVI secolo proviene dal Convento del Carmine che rappresenta un cavaliere disteso su letto funebre.

“La sinergia tra istituzioni è un percorso privilegiato e che può portare importanti risultati come quelli visibili oggi a Licata dove nasce una nuova sezione del museo della Badia. Licata è una città ricca di storia ed è importante che venga sempre più conosciuta anche per il suo valore culturale”, dichiara l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana Francesco Scarpinato. “Continuiamo a lavorare guardando al territorio per creare una rete museale diffusa che possa raccontare la storia di un’intera provincia e diventare parte di un’offerta turistica unica. L’implementazione degli spazi espositivi di Licata, frutto della collaborazione con il Comune, rappresenta un esempio di come valorizzazione e tutela passino necessariamente da un miglioramento della fruizione del nostro patrimonio” dice invece il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta.

“Ringrazio il Parco e la Regione per il grande impegno profuso e l’attenzione e amore verso il territorio di Licata – dice il sindaco Angelo Balsamo -. Oggi arricchiamo questo sito con opere di grandissimo valore artistico e invitiamo tutti coloro che amano l’arte di godere di questo luogo. Quello di oggi è un risultato straordinario e il nostro augurio è che questo impegno possa continuare nel tempo”.

